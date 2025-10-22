Lang | Ho parlato una sola volta con Conte Non so cos’altro fare è meglio non dire nulla

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lang fatica a trovare spazio nel Napoli di Conte e confessa la propria frustrazione: "Ho parlato una sola volta con lui. È meglio non dire nulla. Devo accettare la situazione, non ho scelta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

