Lang | Ho parlato una sola volta con Conte Non so cos’altro fare è meglio non dire nulla

Lang fatica a trovare spazio nel Napoli di Conte e confessa la propria frustrazione: "Ho parlato una sola volta con lui. È meglio non dire nulla. Devo accettare la situazione, non ho scelta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

CalcioNapoli24.it. . NOA LANG titolare? Antonio Conte ne ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia di PSV-Napoli di Champions League ? - facebook.com Vai su Facebook

Psv, Bosz: "A Conte ruberei lo stile, ne ho parlato con Perisic! Lang? Ecco cosa mi ha detto". Dest: "Vogliamo 3 punti!" - X Vai su X

Lang: “Ho parlato una sola volta con Conte. Non so cos’altro fare, è meglio non dire nulla” - Lang fatica a trovare spazio nel Napoli di Conte e confessa la propria frustrazione: "Ho parlato una sola volta con lui ... Si legge su fanpage.it

Lang: «Ho parlato una sola volta con Conte. È meglio non dire nulla. Devo accettare la situazione, non ho scelta» - Ho firmato un contratto qui (fino al 2030) e devo accettarlo così com'è» ... Scrive ilnapolista.it

Lang: "Conte? Ci parlo poco. Meglio non dire nulla, ho firmato un contratto..." - Noa Lang è dispiaciuto per la sconfitta del Napoli in casa del Psv, stadio che conosce bene, dove ha vinto due scudetti con la dieci sulle spalle. Da tuttonapoli.net