Uomini e Donne | Gemma attacca Arcangelo Ciro esce con due corteggiatrici

Nella puntata di Uomini e Donne si sono susseguite tensioni tra i protagonisti, con Gemma che ha rivolto accuse a Arcangelo e Ciro che ha incontrato due corteggiatrici. La trasmissione si è concentrata su confronti diretti, vecchi rancori e nuove esterne, evidenziando le complessità delle dinamiche sentimentali in corso.

Puntata ad alta tensione tra accuse dirette, vecchi rancori e nuove esterne che fanno discutere. Gemma non risparmia Arcangelo mentre il trono di Ciro si complica tra segnalazioni e dubbi. Oggi, mercoledì 14 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show pomeridiano di Canale 5 guidato dall'intramontabile Maria De Filippi. Una puntata densa di dinamiche incrociate, accuse, dichiarazioni mancate e strategie sempre più evidenti. Trono Classico: Gemma Galgani contro Arcangelo: vecchi rancori mai risolti Ad aprire le danze - perché cambiare quando si può restare fedeli alla tradizione - è stata Gemma Galgani, che ha deciso di prendere di mira uno dei suoi ex corteggiatori, Arcangelo Passirani. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e Donne: Gemma attacca Arcangelo, Ciro esce con due corteggiatrici Leggi anche: Uomini e Donne anticipazioni: Gemma chiude con Piero, Flavio bacia due corteggiatrici Leggi anche: Uomini e Donne anticipazioni: Ciro Solimeno conosce le prime corteggiatrici, una coppia lascia il programma Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Uomini e Donne: Mario bacia Maria, Gemma crolla e Tina lo attacca in studio; Uomini e Donne, Gemma in lacrime per la frase di Mario: Deve farsene una ragione; Uomini e Donne, Gemma Galgani umiliata ancora da Mario: Tina e Gianni furiosi; Uomini e donne, riprese del 12 gennaio: Gemma attacca Mario per l'intervista a Verissimo. Uomini e Donne: Gemma attacca Arcangelo, Ciro esce con due corteggiatrici - Puntata ad alta tensione tra accuse dirette, vecchi rancori e nuove esterne che fanno discutere. movieplayer.it

