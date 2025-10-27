Uomini e Donne anticipazioni | Gemma chiude con Piero Flavio bacia due corteggiatrici

Nella registrazione del 27 ottobre, Gemma Galgani mette fine alla sua nuova conoscenza mentre Flavio Ubirti accende il trono classico con due baci inaspettati. Tutti i dettagli dal parterre. Nuova registrazione oggi, lunedì 27 ottobre, negli studi di Uomini e Donne, con una puntata che ha lasciato spazio sia al trono over che a quello classico. Una giornata movimentata per il dating show: Gemma Galgani si allontana da Piero, mentre Flavio Ubirti diventa protagonista del trono classico con due esterne passionali. Le anticipazioni sono state condivise in esclusiva da Fanpage. Gemma Galgani dice addio a Piero Protagonista, come sempre, Gemma Galgani. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e Donne anticipazioni: Gemma chiude con Piero, Flavio bacia due corteggiatrici

Approfondisci con queste news

Barbara De Santi ha deciso che non tingerà più i capelli. La dama del Trono Over di Uomini e Donne ha spiegato il motivo di questa decisionehttps://fanpa.ge/v859F - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e Donne (@uominiedonne) / Posts - X Vai su X

Anticipazioni Uomini e Donne 27 ottobre: Flavio bacia Martina e Nicole, Gemma chiude con Piero - Gemma Galgani ha deciso di chiudere il suo rapporto con Piero, conosciuto la scorsa settimana. Secondo fanpage.it

Uomini e donne, anticipazioni: Gemma torna single, Agnese lascia Federico e cerca Roberto - Nel corso della registrazione del 27 ottobre, Gemma ha interrotto la conoscenza con Piero e Agnese ha chiuso con Federico ... Segnala it.blastingnews.com

Flavio bacia due corteggiatrici, le anticipazioni di Uomini e Donne - Anticipazioni Uomini e Donne 27 ottobre: Gemma chiude con Piero, Flavio bacia Nicole e Martina, nuovi colpi di scena. Come scrive blogtivvu.com