Karina Cascella a Verissimo | gli alti e i bassi della sua vita | Video Mediaset

Karina Cascella a Verissimo ha parlato della sua difficile infanzia. Del padre violento e della malattia di quest’ultimo oltre che del rapporto con la madre. Successivamente Karina ha parlato di come sua figlia Ginevra sia divenuta la luce della sua vita e di quanto abbia sofferto in quest’ultimo periodo, cercando di rimanere nuovamente incinta, dopo due gravidanze non andate a buon fine. Ecco le sue commosse parole nel video Mediaset. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

