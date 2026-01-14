Un punto condanna la Pfp Sautariello grande prova

La Pallacanestro Femminile Prato chiude il 2026 con una sconfitta contro Nico Basket Femminile, nel match decisivo dell’ultima giornata del girone d’andata di Serie B. La partita evidenzia alcune criticità da affrontare, con una prestazione che ha condannato il team e mantenuto le ragazze in fondo alla classifica. Un punto che richiede analisi e miglioramenti per affrontare con rinnovata determinazione il resto della stagione.

Inizia male il 2026 della Pallacanestro Femminile Prato. Le laniere perdono lo scontro diretto con la Nico Basket Femminile, valevole per l'ultima giornata del girone d'andata del campionato di Serie B, e restano in fondo alla classifica. Billi e compagne possono rammaricarsi per la gara con le valdinievoline, che si impongono di appena una lunghezza: il match, disputato a Ponte Buggianese, va infatti in archivio sul 67-66. Partenza ottima per la compagine allenata da Paolo Bertini, che conduce per tutto il quarto d'apertura. Le ospiti limitano le penetrazioni avversarie e tengono alto il ritmo fin dai primi minuti.

