Un Posto al Sole anticipazioni dal 5 al 9 gennaio 2026 | Nunzio ‘hot chef’ per il Vulcano

Ecco le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 5 al 9 gennaio 2026. Nunzio, noto come ‘hot chef’, si troverà a vivere una nuova esperienza lavorativa che susciterà tensioni con Rossella. La storyline si concentrerà sui cambiamenti professionali e personali dei personaggi, offrendo spunti di riflessione sulla loro evoluzione nel corso della settimana.

Su consiglio di Micaela, il ragazzo accetta infatti di calarsi nei panni di un 'hot chef' per alcuni video promozionali da utilizzare per Il Vulcano. Filmati audaci che convertono Nunzio in una vera e propria attrazione per le clienti del locale, ma che innescano la gelosia di Rossella. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, Un Posto al Sole è in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. La soap si può vedere anche in streaming in diretta e on demand su RaiPlay.

