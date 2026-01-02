Un Posto al Sole anticipazioni dal 5 al 9 gennaio 2026 | Nunzio ‘hot chef’ per il Vulcano
Ecco le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 5 al 9 gennaio 2026. Nunzio, noto come ‘hot chef’, si troverà a vivere una nuova esperienza lavorativa che susciterà tensioni con Rossella. La storyline si concentrerà sui cambiamenti professionali e personali dei personaggi, offrendo spunti di riflessione sulla loro evoluzione nel corso della settimana.
© US Rai Una svolta lavorativa di Nunzio non piacerà affatto a Rossella nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. Su consiglio di Micaela, il ragazzo accetta infatti di calarsi nei panni di un ‘hot chef’ per alcuni video promozionali da utilizzare per Il Vulcano. Filmati audaci che convertono Nunzio in una vera e propria attrazione per le clienti del locale, ma che innescano la gelosia di Rossella. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, Un Posto al Sole è in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. La soap si può vedere anche in streaming in diretta e on demand su RaiPlay. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Leggi anche: Un Posto al Sole, anticipazioni dal 3 al 7 novembre 2025: Gianluca licenziato dal Vulcano
Leggi anche: Un posto al sole, anticipazioni UPAS dal 5 al 9 Gennaio 2026
Un Posto al Sole, anticipazioni 5-9 gennaio: novità in portineria e grossi guai per Eduardo; Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 29 dicembre al 2 gennaio; Un Posto al Sole, anticipazioni dal 5 al 9 gennaio: Raffaele sconvolge tutti; Un Posto al Sole, che fine farà Raffaele? Il portiere ha deciso: dove andrà.
Un posto al sole, anticipazioni 5 gennaio: Guido e Mariella nei guai, c'entra il piccolo Lollo - Anticipazioni di Un Posto al Sole per lunedì 5 gennaio 2026: Eduardo affronta una proposta che rimette in discussione il suo percorso di redenzione, mentre Cotugno baby- libero.it
Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 5 al 9 gennaio 2026 - Anticipazioni Un posto al sole: puntate UPAS della settimana da lunedì 5 a venerdì 9 gennaio 2026: tutte le trame dei nuovi episodi su Rai 3. msn.com
Anticipazioni Un Posto al Sole 5 – 9 gennaio 2026 - Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... tvserial.it
Un Posto Al Sole 5-9 Gen: Eduardo Criminale, Nunzio Hot Chef
- “Un posto al sole”, doppio appuntamento, ora su Rai 3 :) #unpostoalsole - facebook.com facebook
Un Posto al Sole, le anticipazioni dal 29 dicembre al 2 gennaio: Stella a un passo dalla scoperta, Eduardo nei guai x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.