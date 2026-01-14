Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Gennaro Gagliotti con le spalle al muro, forse per la prima volta davvero. Nella puntata di domani, giovedì 15 gennaio, l'imprenditore si troverà al centro dello scandalo dopo le dichiarazioni di Antonietta a Radio Golfo. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre. Dov'eravamo rimasti Quando Gennaro Gagliotti sembrava averla fatta franca per l'ennesima volta, è Antonietta a rimescolare di nuovo le carte. La moglie di Gennaro infatti, è la persona che lo mette nei guai: già in passato Marina aveva provato a convincere Antonietta, ma con scarsi risultati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 15 gennaio: Gennaro reagisce dopo la denuncia in radio di Antonietta

