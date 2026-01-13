Un Posto al Sole anticipazioni 14 gennaio; Antonietta smaschera Gennaro in radio

Nelle anticipazioni di Un Posto al Sole del 14 gennaio, Antonietta rivela la verità su Gennaro durante una trasmissione radiofonica. La puntata, in onda dal lunedì al venerdì alle 20, promette sviluppi importanti nei rapporti tra i personaggi. Ecco cosa accadrà nel prossimo episodio della soap napoletana, con focus sui momenti di tensione e i colpi di scena che coinvolgono i protagonisti.

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Torna domani su Rai Tre un nuovo appuntamento con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. L' episodio di mercoledì 14 gennaio sarà molto importante per la serie, perché Antonietta si esporrà pubblicamente riguardo il marito Gennaro: lo farà in radio, dove ci sarà Michele a raccogliere la sua testimonianza. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. Dov'eravamo rimasti Gennaro Gagliotti è riuscito un'altra volta a salvarsi, scagionato da tutte le accuse. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

