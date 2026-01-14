Un recente studio della Northwestern University, pubblicato sul Journal of Women’s Health, analizza i fenomeni peri-orgasmici nelle donne. La ricerca evidenzia come durante l’orgasmo alcune donne possano manifestare reazioni fisiche ed emotive insolite, come risate, lacrime, mal di testa o altre sensazioni. Questi risvolti, ancora poco conosciuti, contribuiscono a una migliore comprensione delle risposte corporee e psicologiche legate al piacere femminile.

U n nuovo studio pubblicato sul Journal of Women’s Health ha esplorato un fenomeno poco conosciuto ma affascinante: alcune donne, durante l’ orgasmo, sperimentano reazioni fisiche ed emotive insolite, che vanno dalle risate incontrollabili alle lacrime, fino a mal di testa, allucinazioni o persino epistassi. Queste esperienze sono note come peri-orgasmic phenomena (fenomeni peri-orgasmici): sintomi e sensazioni che precedono, accompagnano e seguono l’orgasmo. Vita da single: orgasmo femminile e i punti G, C e A. Cosa sono?. guarda le foto Uno studio sui sintomi insoliti legati al piacere. «Finora erano stati riportati casi isolati di donne che ridevano o piangevano durante l’orgasmo», spiega la dottoressa Lauren Streicher, autrice principale dello studio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un nuovo studio della Northwestern University analizza i fenomeni peri-orgasmici sulle donne: reazioni fisiche ed emotive sorprendenti durante il piacere

Leggi anche: «La lettura aiuta a ridurre il divario di genere perché le donne che leggono, potenziando le risorse cognitive ed emotive, raggiungono gli stessi livelli degli uomini. Leggere funziona quindi come leva di empowerment ed emancipazione, perché le donne si sentono più centrate e capaci di affrontare sfide»

Leggi anche: “Anomalie cerebrali e nello sviluppo motorio dei bambini esposti a questo insetticida”: l’allarme nel nuovo studio della Columbia University

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Dormire aiuta davvero a risolvere i problemi, lo rivela uno studio; Moleculin prevede il primo rilascio dei dati dello studio MIRACLE nel Q1 2026; Nuove mappe 4D mostrano come il DNA si piega e regola i geni; Le nuove mappe 4D ci dicono come funziona il DNA umano.

Riciclo, scoperto un nuovo processo per scomporre la plastica - Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Chemistry, i chimici della Northwestern ... repubblica.it

Nuovo esame del sangue per la diagnosi delle complicanze del diabete e di alcuni tumori - Messo a punto da ricercatori della Northwestern University di Chicago, un nuovo esame del sangue che, misurando i livelli di 5- quotidianosanita.it

Affidato lo studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo casello sulla A26 nel Comune dell'alessandrino che dovrebbe collegarsi alla Valbormida facebook

Un nuovo studio mette in relazione il consumo di energy drink e il rischio di ictus. Ne abbiamo parlato con alcuni medici x.com