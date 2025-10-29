Un pesticida usato per decenni in agricoltura torna al centro del dibattito scientifico. Si tratta del clorpirifos (CPF), un insetticida organofosforico che l’Unione Europea ha bandito nel 2020 ma che continua a essere impiegato in molti Paesi. Secondo un nuovo studio pubblicato su JAMA Neurology, l’esposizione prenatale a questa sostanza sarebbe associata a significative anomalie cerebrali e motorie nei bambini. Il lavoro, condotto da un team statunitense coordinato dalla professoressa Virginia Rauh della Columbia University, ha analizzato 270 ragazzi e ragazze di età compresa fra i 6 e i 14 anni, di cui erano noti i livelli di esposizione al clorpirifos al momento della nascita (misurati nel sangue del cordone ombelicale). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Anomalie cerebrali e nello sviluppo motorio dei bambini esposti a questo insetticida”: l’allarme nel nuovo studio della Columbia University