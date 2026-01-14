Un gioco pericoloso in scena al Teatro Cittadella | il saggio intermedio di Mondoteatro
Sabato 24 gennaio alle ore 21, il Teatro Cittadella di Modena ospiterà “Un gioco pericoloso”, uno spettacolo teatrale del gruppo avanzato di Mondoteatro, inserito nel Saggio intermedio 2026 a cura di Giuseppe Radicia. L’evento offre una rappresentazione che invita alla riflessione, mantenendo un tono sobrio e accurato, ideale per un pubblico interessato a un teatro di qualità e a tematiche di approfondimento.
