Al Teatro Arbostella il meta teatro che diverte | Quinte in scena con gli Ignoti di Napoli

Tempo di lettura: 2 minuti Dallo scorso week-end, sta calcando le tavole del palco del Teatro Arbostella Gino Esposito di Salerno, la compagnia Gli Ignoti di Napoli. Lo storico gruppo, già voluto in cartellone vent’anni fa dal compianto Gino Esposito, sarà protagonista con l’estroso testo “Quinte in scena!”, in replica per tre weekend a partire proprio dal 25 ottobre. “Quinte in scena! ” è una commedia brillante, diversa dal solito, che offre uno sguardo unico e rocambolesco sul mondo del teatro, prendendosi gioco delle sue dinamiche interne. La trama narra di una sgangherata compagnia di attori alle prese con le prove generali di una farsa ma, alle soglie del debutto, nulla pare funzionare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

