Al Teatro Arbostella ultimo week-end con le peripezie de’ Gli Ignoti di Napoli

Tempo di lettura: 2 minuti Da due week-end, sta calcando le tavole del palcoscenico del Teatro Arbostella Gino Esposito di Salerno, la compagnia Gli Ignoti di Napoli. Lo storico gruppo, già voluto in cartellone vent’anni fa dal compianto Gino Esposito, sarà protagonista con l’estroso testo “Quinte in scena!”, in replica per tre fine settimana. “Quinte in scena! ” è una commedia brillante, diversa dal solito, che offre uno sguardo unico e rocambolesco sul mondo del teatro, prendendosi gioco delle sue dinamiche interne. La trama narra di una sgangherata compagnia di attori alle prese con le prove generali di una farsa ma, alle soglie del debutto, nulla pare funzionare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Scopri altri approfondimenti

Teatro Arbostella, ultimo week end con le peripezie de Gli Ignoti con” Quinte in scena” - facebook.com Vai su Facebook

SPETTACOLI - "Le truffe hanno le gambe corte!", venerdì 31 ottobre al Teatro Arbostella “Gino Esposito” di Salerno - X Vai su X

SPETTACOLI - Al Teatro Arbostella ultimo weekend con "Quinte in scena" della compagnia Gli Ignoti di Napoli - end, sta calcando le tavole del palcoscenico del Teatro Arbostella Gino Esposito di Salerno, la compagnia Gli Ignoti di Napoli. Si legge su napolimagazine.com

Weekend a teatro con Zingaretti, De Martino e Salemme - (di Daniela Giammusso) Dall'ultimo Camilleri per Luca Zingaretti alle risate di Vincenzo Salemme, passando per la prima volta insieme di Sabrina Knaflitz e Leo Gassmann e tutto il successo di Stefano ... Lo riporta ansa.it