Ucrainarisoluzione maggioranza | sostegno multidimensionale e prudenza su asset russi

Una risoluzione approvata dalla maggioranza evidenzia la volontà di continuare a sostenere il processo di pace in Ucraina, con un approccio multidimensionale e prudente riguardo agli asset russi. L’obiettivo è mantenere un fronte coeso tra Stati Uniti e Europa per favorire una soluzione giusta e duratura, nel rispetto del diritto internazionale e delle Nazioni Unite.

Milano, 15 dic. (askanews) – "Proseguire ogni sforzo per sostenere il processo di pace per l'Ucraina, continuando a collaborare con gli Stati Uniti e mantenendo coeso il fronte europeo affinché si arrivi ad una pace giusta e duratura in Ucraina basata sul diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite". Considerando che "resta prioritaria la difesa del diritto internazionale e pertanto permane il sostegno multidimensionale allo Stato aggredito". È quanto si leggge nella bozza della risoluzione che la maggioranza sta predisponendo in vista delle comnicazioni alle Camere della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che si terranno mercoledì alla vigilia del Consiglio Europeo.

