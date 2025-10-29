Incidente in bicicletta per Fiorello | Sono caduto di faccia mi hanno aiutato tre operai che mi hanno detto ‘te sei proprio rovinato’ Volevo fare il figo…

Delle sua partecipazione al Festival dello Spettacolo al Superstudio Più di Milano abbiamo parlato, perché proprio in quella occasione ha spiegato come mai non lo vedremo – e che peccato – sul palco dell’Ariston al prossimo Sanremo. Ma in quella occasione, Fiorello ha raccontato anche di un brutto incidente in bicicletta che gli è capitato mentre si trovava tra i Fori Imperiali e il Colosseo. “Mi sveglio alle quattro e mezza e dico ‘adesso vado a fare un giro in bicicletta’. A Roma, di mattina, è una delle cose più belle. Come se ci trovassimo se La Grande Bellezza dal vivo: la gente dorme, i cinghiali dormono”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incidente in bicicletta per Fiorello: “Sono caduto di faccia, mi hanno aiutato tre operai che mi hanno detto ‘te sei proprio rovinato’. Volevo fare il figo…”

