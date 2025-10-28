Sul referendum giustizia l' Anm prova a battere Meloni con Proforma agenzia della sinistra post-ideologica
Il logo della campagna l’hanno già presentato all’assemblea nazionale a Roma: “Giusto dire no”. L’Anm ha dato l’incarico ai creativi dell’agenzia Proforma di Bari - già tra gli spin doctor renziani a Palazzo Chigi - di curare la comunicazione dei magistrati nella battaglia che accompagnerà il referendum sulla riforma della Giustizia. “La strategia? Non riveliamo nulla, il percorso sarà lungo e pieno di sorprese”. Gli strateghi meridiani non si fanno sfuggire nulla, ma già dall’analisi del lettering scelto si può intravedere la direzione intrapresa: il richiamo grafico al mondo dei fumetti è il primo indizio della volontà di allargare la base anti-Meloni, coinvolgendo anche le giovani generazioni, con richiami pop, oltre gli schieramenti tradizionali presenti nel paese dal 1994 a oggi sul dossier Giustizia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
