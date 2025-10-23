Germania il festival delle zucche celebra le donne forti della storia

Tgcom24.mediaset.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono più di 100mila zucche da vedere, 500 varietà diverse provenienti da tutto il mondo, 15 sculture di zucche e molti tipi diversi di prodotti alimentari piccanti, dolci, salati. E’ il festival della zucca di Klaistow che per la sua 22esima edizione ha deciso di omaggiare le donne forti della storia: ed ecco allora le sculture, tra le altre, di Cleopatra, Giovanna d’Arco e Frida Kalo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

germania il festival delle zucche celebra le donne forti della storia

© Tgcom24.mediaset.it - Germania, il festival delle zucche celebra le donne forti della storia

Approfondisci con queste news

Berlino, il festival delle zucche celebra le donne di potere con splendide sculture - 000 zucche da vedere, 500 varietà diverse provenienti da tutto il mondo, 15 sculture di zucche e molti tipi diversi di prodotti alimentari ... Segnala msn.com

germania festival zucche celebraPumpkin Patch: esperienze e divertimento nei campi delle zucche - Dove sono i piu belli per passeggiare tra questi ortaggi arancioni, acquistare l’esemplare preferito e divertirsi tra laboratori e altre attivita ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Germania Festival Zucche Celebra