Germania il festival delle zucche celebra le donne forti della storia

Ci sono più di 100mila zucche da vedere, 500 varietà diverse provenienti da tutto il mondo, 15 sculture di zucche e molti tipi diversi di prodotti alimentari piccanti, dolci, salati. E’ il festival della zucca di Klaistow che per la sua 22esima edizione ha deciso di omaggiare le donne forti della storia: ed ecco allora le sculture, tra le altre, di Cleopatra, Giovanna d’Arco e Frida Kalo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Germania, il festival delle zucche celebra le donne forti della storia

