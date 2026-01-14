Trump sta incrinando l’alleanza con la Colombia senza un interesse strategico reale

Recentemente, le tensioni tra gli Stati Uniti e la Colombia sono aumentate, evidenziando una possibile frattura nell’alleanza strategica tra i due paesi. La risposta di Elon Musk alle accuse riguardo alle operazioni statunitensi in Venezuela ha contribuito a mettere in discussione l’uniformità di questa collaborazione. Questa situazione solleva domande sulla reale portata degli interessi condivisi e sulle future evoluzioni delle relazioni tra Washington e Bogotá.

«Plata o plomo». Così Elon Musk ha deciso di rispondere al lungo tweet di accusa contro l'operazione degli Stati Uniti in Venezuela del presidente colombiano Gustavo Petro. Lo scontro tra il proprietario di X e il capo di Stato latinoamericano è solo l'ultimo esempio di una battaglia mediatica che riflette il complicato rapporto diplomatico tra Stati Uniti e Colombia dell'ultimo anno. Nonostante la Colombia sia sempre stata considerata un alleato storico degli americani, da quando alla Casa Bianca è tornato Donald Trump, il legame con il Paese andino è andato deteriorandosi. Proprio ora che gli Stati Uniti stanno giustificando la cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro con l'accusa di traffico di droga e di armi, la citazione di Musk spaventa Bogotà.

