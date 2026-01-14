Trump | Le uccisioni si sono fermate | da Washington acqua sul fuoco dello scontro con l’Iran

Nelle recenti settimane, le tensioni tra Stati Uniti e Iran sono aumentate, con minacce di intervento statunitense e accuse di repressione delle proteste. Tuttavia, alcune dichiarazioni, come quella di Trump sulla sospensione delle uccisioni, sembrano indicare un possibile calo delle tensioni. La situazione rimane complessa, con rischi di escalation ma anche di aperture verso il dialogo.

Venti di guerra e spiragli di pace attorno l’ Iran. Le ultime giornate hanno visto un climax ascendente di minacce di intervento statunitense contro il Paese centroasiatico, ove il regime è accusato di una pesante repressione delle proteste iniziate a fine 2025. Abbiamo visto negli ultimi giorni le minacce di Donald Trump a Teheran, l’appello dei Paesi europei ai loro concittadini a lasciare l’Iran, lo schieramento di aerocisterne attorno al Golfo Persico e a Honolulu, come a voler sostenere un volo dei bombardieri provenienti da Diego Garcia o direttamente dal suolo americano. Ma alle spalle, evidentemente, una diplomazia che si è mossa non si è mai fermata. 🔗 Leggi su It.insideover.com

