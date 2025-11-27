Incidente in tangenziale a Milano | coda di almeno tre chilometri

Milanotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Coda di almeno tre chilometri sulla Tangenziale Est di Milano, A51, in direzione Nord, per un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante. Lo schianto si è verificato poco prima delle 6 di giovedì, nel tratto tra le uscite 11, Cologno Ovest, e le uscite 12, Cologno Est. L'incidente in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

