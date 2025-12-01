Dimesso dall' ospedale muore dopo 7 giorni aperta un' inchiesta Era rimasto convolto in un incidente stradale a Palermo

La procura di Palermo ha aperto un’inchiesta sulla morte di Nicolò Giordano, 59 anni, dopo un e sposto presentato dai familiari dell’uomo che lo scorso 27 ottobre avuto un incidente in moto in via Santocanale, nel borgo di Partanna, a Palermo. Ricoverato con una lesione alla colonna cervicale e alcune costole rotte, per i medici non sarebbe stato in pericolo di vita. Ma una settimana dopo le. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Dimesso dall'ospedale muore dopo 7 giorni, aperta un'inchiesta. Era rimasto convolto in un incidente stradale a Palermo

