Trappola a luci rosse al Quarticciolo | adescato per rapinarlo

Un episodio di violenza si è verificato nel quartiere Quarticciolo di Roma, dove un uomo è stato vittima di un’aggressione pianificata. Adescato con la complicità di una donna conosciuta nella zona, è stato poi colpito con un coltello e con delle mattonelle, in un tentativo di rapina. La vicenda evidenzia i rischi legati a situazioni di insicurezza e criminalità in alcune aree della città.

Roma, 14 gennaio 2026 – Lo ha adescato con la complicità di una donna, da lui conosciuta, dedita all'attività di prostituzione in zona, per poi scagliarsi contro di lui colpendolo prima con un coltello e poi con delle mattonelle. I due complici, una quarantenne romana ed un trentacinquenne marocchino, sono stati individuati nel giro di poche ore dalla Polizia di Stato. Entrambi sono ora in stato di fermo, gravemente indiziati -in concorso tra loro- dei reati di tentata rapina aggravata e lesioni personali aggravate dolose. Il punto sulle indagini. Le indagini, condotte dagli agenti del V Distretto Prenestino e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma – Dipartimento Criminalità diffusa e grave, sono state avviate quando, all'indomani dell'episodio, la vittima si è presentata presso gli uffici di polizia per denunciare quanto subito.

