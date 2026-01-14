Torna Noi Magazine | tutto sulle iscrizioni scolastiche e su I Giovani ricordano la Shoah Crans Montana dolore e memoria

Torna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì della Gazzetta del Sud, dedicato alle giovani generazioni. In questa stagione 2025-2026, si approfondiscono temi come le iscrizioni scolastiche e il progetto “I Giovani ricordano la Shoah”. L’iniziativa si inserisce nella GDS Academy e nel progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine”, offrendo spunti di riflessione e informazione a studenti e insegnanti.

Torna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la settima stagione 2025-2026 della GDS Academy - il brand di Ses Società Editrice Sud dedicato al settore educational - e del progetto originale “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine". L’appuntamento è il giovedì (fino al 18 maggio) nell'edicola fisica. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Torna Noi Magazine: tutto sulle iscrizioni scolastiche e su “I Giovani ricordano la Shoah” . Crans Montana, dolore e memoria Leggi anche: Torna Noi Magazine: la nostra solidarietà per le famiglie e le comunità scolastiche colpite dalla tragedia di Crans Montana Leggi anche: Concorso “I giovani ricordano la Shoah” 2025/26: elaborati entro il 5 dicembre La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Orizon torna a raccontare Livorno! Venerdì 23 gennaio Porta a Mare ospita la presentazione del secondo numero di Orizon, il magazine di approfondimento dedicato alla città di Livorno e alle sue mille sfaccettature. Un viaggio tra cultura, territorio, persone, facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.