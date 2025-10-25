Torino scontri fra manifestanti Pro Pal e polizia | manganellata manifestante
(LaPresse) Momenti di tensione fra manifestanti pro Pal in corteo a Torino e forze dell’ordine. E’ partita una carica dei poliziotti con scudi e manganellate contro i manifestanti che erano venuti a contatto urlando “fateci passare” in via Accademia delle Scienze. La carica è durata circa un minuto e il corteo arretrato di qualche decina di metri prima che si ripristinasse la normalità. I dimostranti contestano i ministri i Tajani, Zangrillo, Pichetto Fratin e Bernini presenti agli Stati Generali della Casa in corso al Teatro Carignano, definiti dai Pro Pal “ ministri della guerra e del genocidio “. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Manifestazione pro Pal a Torino, scontri con le forze dell'ordine davanti al Museo Egizio - X Vai su X
Torino: disordini e scontri a cortei, la #Poliziadistato esegue 10 misure cautelari #essercisempre #poliziadistato Articolo al primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Manifestazione pro Pal a Torino, scontri con le forze dell'ordine davanti al Museo Egizio - E' accaduto qualche minuto fa in via Accademia delle scienze, davanti al Museo Egizio, dove il corteo stava transitando. Segnala ilmessaggero.it
Manifestazione pro Pal a Torino, scontri con le forze ordine - E' accaduto qualche minuto fa in via Accademia delle scienze, davanti al Museo Egizio, dove il corteo stava transitando. Da ansa.it
Torino, scontri tra manifestanti Pro Pal e polizia davanti al Museo Egizio - Tensione a Torino questa mattina dove sono in programma gli Stati Generali della casa organizzati da Forza Italia. Come scrive tg.la7.it