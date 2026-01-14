The Rip - Soldi sporchi
The Rip - Soldi sporchi narra la scoperta di milioni di dollari in contanti in un deposito abbandonato, che mette alla prova la fiducia tra una squadra di poliziotti di Miami. Questa vicenda mette in luce le tensioni e i dubbi che emergono quando il confine tra legalità e criminalità si fa sottile, portando i protagonisti a confrontarsi con scelte difficili e conseguenze imprevedibili.
THE RIP - Soldi Sporchi | Trailer Ufficiale
Netflix. . Siamo noi quelli buoni Matt Damon e Ben Affleck in The Rip - Soldi sporchi. Su Netflix, 16 gennaio. facebook
Prendi i soldi. Contali e consegnali. Sembra semplice, vero The Rip - Soldi sporchi, con Matt Damon, Ben Affleck, Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins e Kyle Chandler, arriva il 16 gennaio. x.com
