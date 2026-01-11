Credevamo che il famosissimo duo Matt Demon e Ben Affleck, storici amici d’infanzia e coppia sul set di numerosi film, avessero prese strade diverse con la loro ultima collaborazione in Air-la storia del grande salto, diretto dallo stesso Affleck e che li vedeva anche recitare assieme. I due, amici legatissimi e con una forte alchimia nel lavoro, tornano spalle contro spalle nel nuovissimo crime movie targato Netflix The Rip – Soldi sporchi. Scopriamo insieme tutti i dettagli e la data d’uscita. La fiducia ha un prezzo. Così recita il sottotitolo nel poster del film: ‘La fiducia ha un prezzo’, e da questo evinciamo che la nuova pellicola action crime chiederà ai protagonisti di mettere in campo tutta la loro complicità, specchio di quella reale tra Matt Demon e Ben Affleck, per portare a casa una missione molto delicata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘The Rip – Soldi sporchi’: il nuovo film d’azione con Matt Demon e Ben Affleck

Leggi anche: "The Rip - Soldi sporchi": il trailer del nuovo film con Matt Damon e Ben Affleck

Leggi anche: Matt Damon e Ben Affleck sono due poliziotti corrotti nel trailer di The Rip - Soldi Sporchi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

THE RIP - SOLDI SPORCHI Trailer Ufficiale Italiano (2026) Matt Damon, Ben Affleck | Netflix

Ben Affleck e Matt Damon di nuovo insieme in un nuovo film su Netflix. Esce venerdì 16 gennaio sulla piattaforma The Rip - Soldi sporchi, nuovo adrenalinico thriller poliziesco in cui i due attori (grandi amici nella realtà) torneranno a lavorare fianco a fianco. L - facebook.com facebook

Prendi i soldi. Contali e consegnali. Sembra semplice, vero The Rip - Soldi sporchi, con Matt Damon, Ben Affleck, Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins e Kyle Chandler, arriva il 16 gennaio. x.com