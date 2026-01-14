Ternana-Potenza la DIRETTA del match di Coppa Italia

Segui la diretta di Ternana-Potenza, match di andata delle semifinali di Coppa Italia, in programma al Liberati alle ore 18. Le due squadre si sfidano per 90 minuti con l'obiettivo di ottenere un vantaggio importante in vista della finale. Una partita che rappresenta un'occasione significativa per entrambe, in un momento cruciale della competizione.

Una finale in palio tra Ternana-Potenza, match di andata delle semifinali di Coppa Italia. Le compagini si affrontano nel primo atto in programma al Liberati (ore 18). La sfida di ritorno è in programma esattamente tra due settimane a campo invertito. I rossoverdi hanno sconfitto Campobasso. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

