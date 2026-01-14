Ternana-Potenza streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Coppa Italia Serie C
Dove seguire Ternana-Potenza in streaming gratis e in diretta TV? La partita, valida per la semifinale d’andata della Coppa Italia di Serie C, si svolgerà oggi alle 18 allo stadio “Libero Liberati” di Terni. La gara rappresenta un momento importante della competizione, con il ritorno previsto per mercoledì 28 gennaio. Ecco le opzioni disponibili per seguire l’evento in modo chiaro e senza costi aggiuntivi.
Oggi pomeriggio alle ore 18 allo stadio “Libero Liberati” di Terni, si disputerà il match Ternana-Potenza, valevole per la semifinale d’andata della Coppa Italia di Serie C (gara di ritorno in programma mercoledì 28 gennaio). La squadra umbra nel girone B si trova all’undicesimo posto con 26 punti (sul campo 31, con 5 punti di . Potrebbe interessarti:. Dove vedere Foggia-Siracusa, streaming gratis e diretta TV in chiaro?. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
