Due serate di grande teatro con la Compagnia Ogm al Fabbri va in scena Erik

Martedì 18 e mercoledì 19 novembre la Compagnia Teatrale O.g.m (Organismi geneticamente musicalizzati) torna sul palcoscenico del Teatro Diego Fabbri con una nuova produzione: “Erik”, ispirato al capolavoro di Gaston Leroux "Il fantasma dell’Opera". Fondata nel 2010, la Compagnia Teatrale O.g.m. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

A grande richiesta torna #CapitalJam, questa volta con il doppio delle serate e il doppio della capienza, nella Cattedrale della @fabbricadelvapore di Milano, con @cosmavittorio , la sua superband, le voci di @radiocapitalitaly, e ospiti di tutti i tipi. Biglietti già i - facebook.com Vai su Facebook

Teatro due per i piccoli, rassegna teatrale di spettacoli per spettatori dai 4 ai 99 anni - Il teatro, fatto di presenza concreta, di compresenza, di cura, di emozioni autentiche e frutto di lavoro artigianale, è un’esperienza insostituibile; ne è convinta Fondazione Teatro Due che, per la S ... Secondo parmatoday.it

Milano, due serate alla scoperta della tradizione del flamenco al teatro Osoppo - Mercoledì 25 e giovedì 26 giugno, a partire dalle 21, il palco del Teatro Osoppo di Milano (via Osoppo, 2) accenderà i riflettori su un evento dedicato a chi ama il flamenco, lo spettacolo «Sin raíces ... Lo riporta milano.corriere.it

A villa Pecori Giraldi due serate di teatro grazie al "Live Art" - 11 e 12 agosto: per due sere si tiene a Borgo San Lorenzo, nel parco di villa Pecori Giraldi, la seconda edizione del Festival Live Art in Villa. Si legge su lanazione.it