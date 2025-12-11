Investimenti e caccia a nuovi partner Ferrovie aggiorna il piano

Le Ferrovie Italiane rinnovano il loro piano industriale, concentrandosi su investimenti strategici e la ricerca di nuovi partner. L’obiettivo è rafforzare la competitività del gruppo in un mercato in continua evoluzione, puntando su innovazione e collaborazioni. Il CEO Stefano Donnarumma ha ufficialmente presentato le linee guida aggiornate, segnando un passo importante per il futuro dell’azienda.

C'è solo un modo per competere. Investire. Parte proprio da questo concetto l'aggiornamento del piano industriale delle Ferrovie, su cui il ceo Stefano Donnarumma ha alzato ufficialmente il velo proprio in queste ore. Una strategia con orizzonte al 2029 che parte, per stessa ammissione dei vertici di Piazza della Croce Rossa, da un volume di spesa molto simile alla manovra attualmente in discussione in Parlamento. Il senso, la filosofia e la gittata del nuovo piano di Ferrovie sono stati forniti dallo stesso Donnarumma, che ha voluto in particolar modo rimarcare il grande sforzo intrapreso dal gruppo negli ultimi anni.

