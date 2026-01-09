Supplenze 2026 | gli interpelli alla ricerca di insegnanti

Per le supplenze 2026, la procedura di interpello resterà in vigore, come previsto dall'OM n. 88/2024. Questa modalità sarà attivata una volta esaurite le graduatorie, ossia quando non ci saranno più candidati disponibili ad accettare le supplenze proposte. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali per conoscere le tempistiche e le modalità di presentazione delle istanze.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Supplenze 2025/26: Gennaio 2026 parte il boom. Il canale chiave sono gli Interpelli docenti.it (e la strategia vincente è scegliere bene le province); Supplenze da gennaio 2026, abilitati a dicembre rimangono in seconda fascia GPS ma hanno priorità negli interpelli; Sanzioni più severe nell’O.M.: aggiornamento delle GPS; Supplenze 2026: tante più opportunità nelle piccole province del Nord.

Supplenze 2025/26: Gennaio 2026 parte il boom. Il canale chiave sono gli Interpelli docenti.it (e la strategia vincente è scegliere bene le province) - Se stai cercando una supplenza nel 2025/26, c’è una cosa che devi capire subito: da gennaio 2026 cambia il ritmo. orizzontescuola.it