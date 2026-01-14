Supplenze 2025 26 | Gennaio 2026 parte il boom Il canale chiave sono gli Interpelli docentiit e la strategia vincente è scegliere bene le province

Se sei interessato alle supplenze per l’anno scolastico 2025/26, è importante sapere che a partire da gennaio 2026 si prevede un incremento delle opportunità. Il canale principale per le assunzioni sarà rappresentato dagli Interpelli docenti.it, con una strategia vincente che consiste nella scelta accurata delle province. Comprendere queste dinamiche ti aiuterà a prepararti al meglio e a ottimizzare le possibilità di inserimento.

Supplenze 2025/26, Roma ha concluso le nomine da GPS: 15 i bollettini tra il 30 agosto e il 9 gennaio - Dopo 15 turni di nomina, effettuati tra il 30 agosto 2025 e il 9 gennaio 2026, l'Ufficio Scolastico di Roma conclude le nomine da GPS per l'anno scolastico 2025/26. orizzontescuola.it

Carta del docente, a giorni verrà accreditato l’importo 2025/26: attenzione ai residui. I video-consigli di Rosano (Anief) - Sulla Carta del docente, da quest’anno rivolta anche ai supplenti annuali, permangono dubbi e problemi: con Daniela Rosano, segretaria generale Anief, facciamo il punto della situazione, spiegando anc ... tecnicadellascuola.it

GPS, supplenze docenti: BOLLETTINI, prosegue la pubblicazione da parte degli USR (Aggiornato al 13 gennaio 2026) - facebook.com facebook

Gennaio 2026: il 7 gennaio (8 solo per la Sicilia, a meno di diversa decisione delle singole istituzioni scolastiche) si rientra a scuola dopo le festività natalizie. Il docente supplente sarà confermato Ci saranno nuove supplenze Ecco tutte le risposte. x.com

