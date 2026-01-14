Supplenze 2025 26 | Gennaio 2026 parte il boom Il canale chiave sono gli Interpelli docentiit e la strategia vincente è scegliere bene le province
Se sei interessato alle supplenze per l’anno scolastico 2025/26, è importante sapere che a partire da gennaio 2026 si prevede un incremento delle opportunità. Il canale principale per le assunzioni sarà rappresentato dagli Interpelli docenti.it, con una strategia vincente che consiste nella scelta accurata delle province. Comprendere queste dinamiche ti aiuterà a prepararti al meglio e a ottimizzare le possibilità di inserimento.
Se stai cercando una supplenza nel 202526, c’è una cosa che devi capire subito: da gennaio 2026 cambia il ritmo. Si liberano cattedre, partono sostituzioni, aumentano gli spezzoni, saltano coperture “all’ultimo minuto”. E in questa fase le scuole non aspettano i tempi lunghi delle graduatorie: vogliono risolvere in fretta. Il canale che oggi fa la . L'articolo Supplenze 202526: Gennaio 2026 parte il boom. Il canale chiave sono gli Interpelli docenti.it (e la strategia vincente è scegliere bene le province) . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
