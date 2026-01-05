Supplenze 2025 26 | Gennaio 2026 parte il boom Il canale chiave sono gli Interpelli docentiit e la strategia vincente è scegliere bene le province

Per le supplenze 2025/26, a partire da gennaio 2026 si prevede un aumento delle disponibilità. Il canale principale per accedere alle opportunità sarà tramite gli Interpelli su docenti.it, con una strategia efficace basata sulla scelta accurata delle province. Comprendere questi cambiamenti anticipatamente è fondamentale per ottimizzare le possibilità di successo nel prossimo anno scolastico.

Se stai cercando una supplenza nel 202526, c'è una cosa che devi capire subito: da gennaio 2026 cambia il ritmo. Si liberano cattedre, partono sostituzioni, aumentano gli spezzoni, saltano coperture "all'ultimo minuto". E in questa fase le scuole non aspettano i tempi lunghi delle graduatorie: vogliono risolvere in fretta. Il canale che oggi fa la

Supplenze da gennaio 2026, abilitati a dicembre rimangono in seconda fascia GPS ma hanno priorità negli interpelli - Supplenze docenti anno scolastico 2025/26: si sono conclusi a dicembre numerosi percorsi abilitanti per il conseguimento dei 30 0 60 CFU. orizzontescuola.it

Supplenze docenti a gennaio 2026: posto accantonato concorso, sostegno in deroga, proroga e conferma. Tutte le nomine - Gennaio 2026: il 7 gennaio (8 solo per la Sicilia, a meno di diversa decisione delle singole istituzioni scolastiche) si rientra a scuola dopo le festività natalizie. orizzontescuola.it