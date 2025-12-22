Carrarese E’ tornato il ’mal di trasferta’ Urge correre ai ripari anche sul mercato

Tre sconfitte nelle ultime tre gare esterne. La Carrarese si sta riscoprendo fragile lontano dallo stadio dei Marmi. E’ tornato quel ’mal di trasferta’ che aveva contraddistinto in negativo la prima stagione di serie B ma che sembrava debellato. Sì, perché la squadra apuana aveva iniziato la stagione facendo meglio fuori casa dove aveva perso solo una volta nelle prime sei uscite. Complice un calendario bello tosto (Palermo, Sampdoria e Monza), gli azzurri hanno iniziato, invece, a imbarcare acqua. Al di là delle sconfitte in sé, a far riflettere sono le modalità con cui sono arrivate. La Carrarese nelle ultime tre trasferte ha subito ben 12 gol, quasi un terzo delle reti totali al passivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Genoa torna a vincere e lo fa imponendosi per 3-1 in casa contro la Carrarese. Ecco il gol di Filippo Bocchi che ha aperto così le marcature, portando sull’1-0 i grifoncini! Entra anche tu nella nostra squadra di telecronisti, manda una mail a info@lagiov - facebook.com facebook

Monza-Carrarese 4-1: i brianzoli tornano alla vittoria. Gli Highlights x.com