Strage di Crans Montana due ragazzi verso il Bufalini Il bimbo ustionato dal barbecue | Siamo dei guerrieri

Strage di Crans Montana due ragazzi verso il Bufalini Il bimbo ustionato dal barbecue
Due giovani sono diretti al Bufalini di Cesena dopo la tragedia di Crans-Montana, dove un bambino è rimasto ustionato in un incidente con il barbecue. L’assessore Bertolaso ha annunciato il trasferimento di Eleonora Palmieri, 29 anni di Cattolica, coinvolta nell’incidente. La struttura sanitaria si sta preparando per accogliere i pazienti, garantendo assistenza e supporto in questa difficile situazione.
Dopo l’annuncio dell’assessore lombardo Guido Bertolaso, che ha parlato di un prossimo trasferimento in Romagna per Eleonora Palmieri, 29enne di Cattolica, rimasta coinvolta nel rogo di Crans-Montana, la struttura sanitaria si prepara per l’accoglienza. Sarà con tutta probabilità l’ospedale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
