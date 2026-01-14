Strage di Crans Montana due ragazzi verso il Bufalini Il bimbo ustionato dal barbecue | Siamo dei guerrieri

Due giovani sono diretti al Bufalini di Cesena dopo la tragedia di Crans-Montana, dove un bambino è rimasto ustionato in un incidente con il barbecue. L’assessore Bertolaso ha annunciato il trasferimento di Eleonora Palmieri, 29 anni di Cattolica, coinvolta nell’incidente. La struttura sanitaria si sta preparando per accogliere i pazienti, garantendo assistenza e supporto in questa difficile situazione.

Crans-Montana, nelle carte dell’inchiesta le foto della notte della strage. Il giallo dei potenti petardi vicino ai corpi - Negli ultimi frame dei video delle telecamere anche l’immagine della porta di sicurezza bloccata. ilsecoloxix.it

Strage Crans Montana, i coniugi Moretti interrogati per la prima volta da indagati: le accuse contro i titolari del bar - Parteciperanno anche i legali di varie famiglie delle vittime, che chiedono la custodia cautelare dei coniugi. today.it

È sempre Cartabianca. . Strage Crans-Montana: l'inchiesta di allarga Il commento di Ringo a #ÈSempreCartabianca: "Quel locale non aveva niente a norma" facebook

Strage Crans-Montana, Tajani: Comportamenti di negligenza evidenti agli occhi di tutti x.com

