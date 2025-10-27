Voleva solo portare i fiori ai suoi cari Paura e choc al cimitero | vigili del fuoco e ambulanza sul posto

Una tranquilla visita al cimitero urbano di Piacenza si è trasformata in un momento di grande paura nella mattinata di lunedì 27 ottobre 2025. Una donna di 63 anni, recatasi al camposanto per deporre dei fiori sulla tomba dei propri cari, è infatti rimasta ferita dopo essere caduta improvvisamente all’interno di una tomba vuota. Un episodio tanto insolito quanto inquietante, che ha destato immediatamente l’attenzione dei presenti e richiamato sul posto i soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava camminando lungo un vialetto secondario, quando il terreno sotto di lei avrebbe ceduto di colpo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

