Cortona Sviluppo solida e in salute Meoni chiarisce i numeri del bilancio | Non esistono perdite economiche

25 ott 2025

di Laura Lucente "Non c’è nessuna perdita: la rappresentazione che è stata data a mezzo stampa dell’interrogazione del Pd è fuorviante rispetto alla realtà e allo stato di salute della società in house Sviluppo ". Così il sindaco Luciano Meoni risponde alle perplessità sollevate dal gruppo consiliare del Partito Democratico, che ha espresso preoccupazione per i presunti risultati negativi riportati nel bilancio consolidato 2024 del Comune e per l’indebitamento della partecipata. Il primo cittadino chiarisce che i numeri richiamati dal Pd "non rappresentano affatto una perdita reale". "Nel bilancio consolidato – spiega Meoni – come tecnicamente previsto, vengono tolti i ricavi della società. 🔗 Leggi su Lanazione.it

