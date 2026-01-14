Stellini amareggiato dopo Napoli Parma | Sfortuna con il VAR un centimetro di là o una maglia tirata non ci va mai per il verso giusto…

Cristian Stellini commenta la partita Napoli-Parma, evidenziando come la sfortuna legata al VAR e agli episodi arbitrali abbia influenzato l’esito. Il tecnico sottolinea che piccoli dettagli, come un centimetro o una maglia tirata, non sono stati favorevoli alla sua squadra, evidenziando le difficoltà incontrate nel confronto. Le sue parole riflettono le percezioni di una serie di situazioni sfavorevoli che hanno inciso sull’andamento della gara.

Cristian Stellini ha parlato dopo Napoli Parma, appellandosi alla sfortuna con il VAR e con gli episodi arbitrali. Vediamo le sue dichiarazioni. Cristian Stellini ha parlato a Dazn dopo il pareggio del Napoli con il Parma. Di seguito le sue dichiarazioni COSA E’ MANCATO – «Un pizzico di fortuna, gli episodi dentro l’area sono stati tanti ma non abbiamo avuto il rimpallo giusto o la condizione giusta. Nel primo tempo è mancato un pizzico di qualità nei passaggi e velocità per arrivare più spesso al cross. Il Parma si è difeso bene, è mancata anche un pizzico di energia. E’ da tempo che giochiamo con gli stessi interpreti, capita che quando giochi tante partite ravvicinate viene meno la lucidità, serve tempo per recuperare energie mentali e fisiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Stellini amareggiato dopo Napoli Parma: «Sfortuna con il VAR, un centimetro di là o una maglia tirata non ci va mai per il verso giusto…» Leggi anche: Napoli, Stellini rammaricato dopo il Parma: «Sfortuna con il VAR, un centimetro di là o una maglia tirata non ci va mai per il verso giusto…» Leggi anche: Rocchi deluso e furioso dopo Milan-Lazio: “Una follia”. E il Var va verso lo stop Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Napoli, Stellini dopo il 2-2 con l'Inter: «Passiamo oltre il rigore. Conte non è venuto a parlare? Lo ha fatto anche altre volte...». Stellini: "Napoli, ecco cosa ci è mancato. Var mai nel verso giusto". Su Neres... - Il commento del vice di Antonio Conte (squalificato) sul pareggio casalingo con il Parma: "È il momento di lavorare sulla testa" ... tuttosport.com

Stellini: "Mancate energia e lucidità, ma che sfortuna col Var. Neres? Ha sentito di nuovo dolore" - 0 col Parma: "Dobbiamo tenere la squadra unita e compatta per affrontare le tante partite che abbiamo. gazzetta.it

Napoli-Parma, Stellini nel post partita: «Var? Siamo sfortunati ultimamente» - Gli azzurri lasciano, dopo la sfida con il Verona, ancora una volta i due punti all'interno delle mura amiche. msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.