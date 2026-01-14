Napoli Stellini rammaricato dopo il Parma | Sfortuna con il VAR un centimetro di là o una maglia tirata non ci va mai per il verso giusto…

Dopo il pareggio a reti inviolate contro il Parma, Stellini, vice di Conte, ha espresso rammarico per alcune decisioni di VAR che, a suo avviso, hanno influito sull’esito della partita. Ha sottolineato come spesso un dettaglio, come un centimetro o una maglia tirata, possa fare la differenza e non sempre vada nella direzione desiderata. Le sue parole sono state rilasciate a DAZN, riflettendo un’analisi di una partita caratterizzata da episodi sfavorevoli.

Napoli, Stellini (vice di Conte) ha parlato così dopo il pareggio casalingo per 0-0 contro il Parma. Le sue dichiarazioni A DAZN dopo Napoli Parma, il vice di Conte, Stellini, ha commentato così il pareggio per 0-0 del Maradona. Le sue dichiarazioni. Chi è Filippo Rinaldi, portiere del Parma decisivo all’esordio contro il Napoli al . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli, Stellini rammaricato dopo il Parma: «Sfortuna con il VAR, un centimetro di là o una maglia tirata non ci va mai per il verso giusto…» Leggi anche: Rocchi deluso e furioso dopo Milan-Lazio: “Una follia”. E il Var va verso lo stop Leggi anche: Tacchinardi ci crede: «Ci vuole una super Juve per uscire con i tre punti da Napoli». Il suo avvertimento verso il big match del Maradona! Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Inter-Napoli 2-2, Chivu: C'è rammarico, ma grande atteggiamento; Inter-Napoli 2-2, McTominay blocca la fuga nerazzurra. Conte espulso, Stellini: 'Non commentiamo il rigore'; Napoli, Stellini: “La prestazione ci dà forza e fiducia, questa squadra è viva”; Stellini in conferenza: Arbitri? C'è chi si lamenta solo quando fa comodo! Ecco il motivo del rosso a Conte. Pari meritato, ma sul 2-2 volevamo vincere! Ci son stati due momenti chiave, ecco quali. Stellini: "Napoli, ecco cosa ci è mancato. Var mai nel verso giusto". Su Neres... - Il commento del vice di Antonio Conte (squalificato) sul pareggio casalingo con il Parma: "È il momento di lavorare sulla testa" ... tuttosport.com

Napoli-Parma, Stellini nel post partita: «Var? Siamo sfortunati ultimamente» - Gli azzurri lasciano, dopo la sfida con il Verona, ancora una volta i due punti all'interno delle mura amiche. msn.com

Napoli, Stellini: “Ci sono mancate energia e fortuna, Neres ha sentito di nuovo dolore” - Cristian Stellini, vice allenatore allenatore del Napoli, ha parlato dopo il pareggio interno dei suoi contro il Parma ... gianlucadimarzio.com

Stellini: «Neres ha avvertito dolore e lo abbiamo dovuto cambiare» A Dazn: «Oggi non siamo stati fortunati. Continuiamo ad avere questa sfortuna con il Var che non ci va mai per il verso giusto per sbloccarla» https://www.ilnapolista.it/2026/01/stellini-neres-ha facebook

Napoli, Stellini: "Per rimontare due volte una squadra come l'Inter servono carattere e personalità" x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.