Stallo all’Ecua il Cartello sociale sarà ricevuto dal prefetto | incertezza sul futuro dell’università
Il futuro dell’Empedocle Consorzio universitario di Agrigento è al centro di un incontro tra il Cartello sociale e il prefetto Salvatore Caccamo, previsto per giovedì 15 gennaio. La discussione si concentrerà sulla crisi che da settimane blocca l’attività dell’università, evidenziando l’incertezza che coinvolge studenti, docenti e il territorio. L’appuntamento rappresenta un passo importante per cercare soluzioni condivise alla situazione attuale.
La vicenda dell’Ecua arriva sul tavolo della Prefettura. Giovedì 15 gennaio il Cartello sociale sarà ricevuto dal prefetto Salvatore Caccamo per un confronto dedicato alla situazione di blocco che da settimane coinvolge l’Empedocle Consorzio universitario agrigentino con effetti sempre più. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
