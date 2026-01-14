Stallo all’Ecua il Cartello sociale sarà ricevuto dal prefetto | incertezza sul futuro dell’università

Il futuro dell’Empedocle Consorzio universitario di Agrigento è al centro di un incontro tra il Cartello sociale e il prefetto Salvatore Caccamo, previsto per giovedì 15 gennaio. La discussione si concentrerà sulla crisi che da settimane blocca l’attività dell’università, evidenziando l’incertezza che coinvolge studenti, docenti e il territorio. L’appuntamento rappresenta un passo importante per cercare soluzioni condivise alla situazione attuale.

