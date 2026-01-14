Sparta Rotterdam-Volendam Coppa d’Olanda 15-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Analisi della partita Sparta Rotterdam-Volendam, valida per la Coppa d’Olanda del 15 gennaio 2026 alle ore 21:00. Verranno fornite formazioni ufficiali, quote e pronostici, considerando l’attuale stato di forma delle due squadre. Il Volendam, in difficoltà in campionato con diverse sconfitte e una sola vittoria in coppa, cerca di risollevarsi affrontando una squadra forte e ben organizzata.
Nelle ultime sette partite, sei di campionato e una di coppa, il Volendam ha battuto solo il modesto Genemuiden ai supplementari, proprio in questa competizione, per il resto sono arrivate cinque sconfitte e un pareggio in campionato che hanno relegato il club del Waterland in piena zona retrocessione. Lo Sparta Rotterdam invece, oltre ad aver . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Sparta Rotterdam-Volendam (Coppa d’Olanda, 15-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Leggi anche: Sparta Rotterdam-Volendam (Coppa d’Olanda, 15-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Sparta Rotterdam-Volendam (Coppa d’Olanda, 15-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici; Sparta Rotterdam-Volendam Coppa d’Olanda 15-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici; Clamoroso tonfo Ajax in Coppa d\'Olanda: l\'AZ lo sbatte fuori con un 6-0. PSV avanti; I pronostici di giovedì 15 gennaio: Serie A, Bundesliga e Coppa del Re.
Tot €1.000 aan bonussen - 50 (66,7%) Hoog Beide ploegen hebben een lage verdedigende stabiliteit en scoren regelmatig. squawka.com
Koelbloedige Tobias Lauritsen helpt Sparta aan belangrijke driepunter tegen FC Volendam - Op papier zou je FC Volendam (16) tegen Sparta (10) niet direct als een degradatieduel bestempelen, maar het gat tussen beide ploegen bedroeg op voorhand slechts zes punten. ad.nl
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.