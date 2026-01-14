Sparta Rotterdam-Volendam Coppa d’Olanda 15-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Analisi della partita tra Sparta Rotterdam e Volendam, valida per la Coppa d’Olanda del 15 gennaio 2026 alle ore 21:00. Si esaminano formazioni, quote e pronostici, considerando il recente rendimento delle squadre. Il Volendam, in difficoltà in campionato con cinque sconfitte e un pareggio nelle ultime sette gare, si prepara ad affrontare una sfida importante in questa competizione.

Nelle ultime sette partite, sei di campionato e una di coppa, il Volendam ha battuto solo il modesto Genemuiden ai supplementari, proprio in questa competizione, per il resto sono arrivate cinque sconfitte e un pareggio in campionato che hanno relegato il club del Waterland in piena zona retrocessione. Lo Sparta Rotterdam invece, oltre ad aver . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Leggi anche: AZ Alkmaar-Ajax (Coppa d’Olanda, 14-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

LIVE Eredivsie | Sparta Rotterdam - Telstar (1-0) | FC Volendam - Heracles Almelo (0-0) - huurling Dies Janse speelt met FC Groningen tegen Fortuna Sittard, terwijl promovendus Telstar op bezoek gaat bij ... msn.com

Tot €1.000 aan bonussen - 50 (66,7%) Hoog Beide ploegen hebben een lage verdedigende stabiliteit en scoren regelmatig. squawka.com

Koelbloedige Tobias Lauritsen helpt Sparta aan belangrijke driepunter tegen FC Volendam - Op papier zou je FC Volendam (16) tegen Sparta (10) niet direct als een degradatieduel bestempelen, maar het gat tussen beide ploegen bedroeg op voorhand slechts zes punten. ad.nl

Curiosità. Lo scorso turno lo Sparta Rotterdam ha giocato la sua partita numero 2000 in Eredivisie. Quella in atto è la sessantesima presenza nel massimo campionato dall'entrata in vigore del professionismo del 56/57, quindi al secondo posto dopo i tre to facebook