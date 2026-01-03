L’assalto alla promozione Varese vietato sbagliare

Domani riprende la sfida tra Varese e Imperia, una partita importante che si svolgerà al Franco Ossola. I tifosi sono invitati a seguire con attenzione questa occasione per sostenere la squadra. La gara rappresenta un momento chiave per entrambe le formazioni, in un contesto di grande attenzione e aspettative. Un match da seguire con calma e rispetto, nel rispetto delle regole e del fair play.

La corsa nei quartieri alti del Varese ricomincia domani, tra le mura amiche del Franco Ossola, contro l' Imperia. Il calcio d'inizio del match, di comune accordo tra le due società, è stato posticipato alle ore 15. I biancorossi di Andrea Ciceri dovrebbero ripartire con il consueto 4-3-3, per andare all'attacco dei nerazzurri liguri e riallacciare nel migliore dei modi il filo del discorso con l'anno precedente, che aveva visto concludersi il girone d'andata con il successo di misura colto ai danni della Lavagnese, sempre sul terreno di casa. Varese quinto e in zona playoff, con un punto di margine sulle inseguitrici.

