Spaccio nonostante i domiciliari | un uomo sorpreso con coca e hascisc in casa

Un uomo sottoposto agli arresti domiciliari è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, tra cui oltre un chilo di hascisc e 85 grammi di cocaina. Durante un controllo finalizzato al suo trasferimento in carcere, gli agenti del commissariato di Ostuni hanno scoperto la presenza di droga in casa, violando così le restrizioni imposte dalla misura cautelare.

OSTUNI – Aveva violato la misura degli arresti domiciliati. Recatisi presso la sua abitazione per condurlo in carcere, i poliziotti del locale commissariato lo hanno sorpreso con 1,022 chili di hascisc, 85 grammi di cocaina e 6.400 euro in banconote, ritenute provento di attività illecita. Nuovi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

