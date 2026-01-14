Spaccio nonostante i domiciliari | un uomo sorpreso con coca e hascisc in casa

Da brindisireport.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo sottoposto agli arresti domiciliari è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, tra cui oltre un chilo di hascisc e 85 grammi di cocaina. Durante un controllo finalizzato al suo trasferimento in carcere, gli agenti del commissariato di Ostuni hanno scoperto la presenza di droga in casa, violando così le restrizioni imposte dalla misura cautelare.

OSTUNI – Aveva violato la misura degli arresti domiciliati. Recatisi presso la sua abitazione per condurlo in carcere, i poliziotti del locale commissariato lo hanno sorpreso con 1,022 chili di hascisc, 85 grammi di cocaina e 6.400 euro in banconote, ritenute provento di attività illecita. Nuovi. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Leggi anche: Spaccio di droga, colto in flagranza nonostante i domiciliari: 47enne arrestato

Leggi anche: Frosinone, la Polizia denuncia un uomo sorpreso in città nonostante il Foglio di Via

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

In casa nascondevano dosi di cocaina e hashish: arrestati. Uno aveva anche oltre 5mila euro in contanti; È agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico ma continua a spacciare cocaina: 33enne in carcere [VIDEO]; Spacciava cocaina e hashish nonostante fosse ai domiciliari: arrestato pregiudicato; Crotone: continua a spacciare droga nonostante gli arresti domiciliari, trasferito in carcere ·.

Spaccia dai domiciliari: arrestato 30enne - Nella giornata del 9 gennaio scorso, personale della Sezione Volanti del Commissariato di P. brundisium.net

spaccio nonostante domiciliari uomoVende droga da casa mentre si trova ai domiciliari con braccialetto elettronico: arrestato - Continuava a spacciare nonostante fosse agli arresti domiciliari, con tanto di braccialetto elettronico. pupia.tv

spaccio nonostante domiciliari uomoDa casa in carcere: continuava a spacciare nonostante i domiciliari, giovane finisce al Cavadonna - SIRACUSA – Nell’ambito di mirati servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della ... newsicilia.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.