Spacciavano droga a domicilio denunciati due spacciatori a Barriera

Due uomini di 19 e 31 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Catania per aver spacciato droga a domicilio. Le indagini hanno portato alla scoperta di un’attività di vendita di sostanze stupefacenti, conclusasi con il deferimento dei responsabili. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla droga sul territorio, garantendo maggiore sicurezza alla comunità.

I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania hanno denunciato per "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti" due catanesi di 31 e 19 anni. I militari dell'Arma avevano appreso dell'esistenza di un rodato gruppo di pusher che avevano preso l'abitudine di.

