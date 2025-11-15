Cocaina e hashish denunciati due spacciatori

I carabinieri della stazione di Busalla hanno denunciato un italiano 48enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Le indagini dei militari, iniziate a seguito di comportamenti sospetti da parte dell'uomo, hanno portato alla perquisizione dell'autovettura e dell'abitazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

