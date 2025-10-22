Alle tartarughe Caretta caretta piace il mare italiano | record storico di nidi nel 2025

I nidi di Caretta caretta sulle nostre spiagge sono aumentati: oltre 700 quelli censiti sulle coste italiane da Life Turtlenest, il progetto di Legambiente che si occupa della tutela e della protezione della tartaruga marina comune nel Mar Mediterraneo. Nel 2024 se ne erano registrati 601. 🔗 Leggi su Fanpage.it

