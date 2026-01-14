Sorrentino | La grazia non è un film sulla politica ma sul modo di farla
In un’intervista al Corriere della Sera, il regista Paolo Sorrentino chiarisce che il suo nuovo film, La grazia, non intende essere un ritratto politico, ma riflettere sul modo di fare politica. Sorrentino sottolinea come il racconto non si concentri su personaggi specifici, bensì su tematiche universali, offrendo uno sguardo più ampio e riflessivo sulla figura del leader e sulle dinamiche di potere.
L’intervista del regista. Paolo Sorrentino, in un’intervista concessa a Corriere della Sera, respinge l’idea che il presidente della Repubblica immaginato nel suo nuovo film La grazia sia un ritratto mascherato di Sergio Mattarella. Precisa che non si tratta di un personaggio ispirato direttamente all’attuale capo dello Stato, anche se riconosce che il film prende spunto da elementi reali della storia istituzionale italiana: presidenti vedovi, giuristi, cattolici, figure segnate da una forte sobrietà personale. I riferimenti, semmai, si distribuiscono tra più modelli: Scalfaro, Napolitano, in parte anche Mattarella. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Leggi anche: La Grazia non è Parthenope, ma il nuovo film di Sorrentino tocca l’unico tema di cui non riusciamo a parlare in Italia
Leggi anche: "La grazia": quando esce il nuovo film di Paolo Sorrentino
Cinema Sorrentino | ' La Grazia' non è film su Mattarella Ispirato a numerosi presidenti.
La Grazia di Paolo Sorrentino non è un film politico - Nell’ultimo film di Paolo Sorrentino, La Grazia, le vicende di un Presidente della Repubblica scorrono attraverso trame esistenziali ... exibart.com
Nel film "La Grazia" Sorrentino racconta il presidente De Santis, a chi si è ispirato da Scalfaro a Mattarella - Il Mariano De Santis del nuovo film di Paolo Sorrentino è un mix di ispirazioni: Mattarella, Scalfaro, Draghi. virgilio.it
“La grazia”: Sorrentino e il potere che dubita. La recensione - Nel nuovo film in arrivo il 15 nelle sale il regista torna alla politica: un presidente della Repubblica immaginario, tra coscienza, eutanasia e memoria ... repubblica.it
CINEMA "MARIO MONICELLI" NARNI IN PROGRAMMAZIONE DAL 15 AL 21 GENNAIO "LA GRAZIA" Regia di Paolo Sorrentino. Un film Da vedere 2025 con Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque, Massimo Venturiello, Milvia Marigliano. Genere Dramm facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.