Sorrentino | La grazia non è un film sulla politica ma sul modo di farla

In un’intervista al Corriere della Sera, il regista Paolo Sorrentino chiarisce che il suo nuovo film, La grazia, non intende essere un ritratto politico, ma riflettere sul modo di fare politica. Sorrentino sottolinea come il racconto non si concentri su personaggi specifici, bensì su tematiche universali, offrendo uno sguardo più ampio e riflessivo sulla figura del leader e sulle dinamiche di potere.

L’intervista del regista. Paolo Sorrentino, in un’intervista concessa a Corriere della Sera, respinge l’idea che il presidente della Repubblica immaginato nel suo nuovo film La grazia sia un ritratto mascherato di Sergio Mattarella. Precisa che non si tratta di un personaggio ispirato direttamente all’attuale capo dello Stato, anche se riconosce che il film prende spunto da elementi reali della storia istituzionale italiana: presidenti vedovi, giuristi, cattolici, figure segnate da una forte sobrietà personale. I riferimenti, semmai, si distribuiscono tra più modelli: Scalfaro, Napolitano, in parte anche Mattarella. 🔗 Leggi su 361magazine.com

