La Grazia non è Parthenope ma il nuovo film di Sorrentino tocca l'unico tema di cui non riusciamo a parlare in Italia

L'ultimo film di Paolo Sorrentino, in uscita a Natale, si distingue per un tema delicato e spesso evitato nel dibattito pubblico italiano. Con Toni Servillo nel ruolo di un presidente della Repubblica, il film affronta il difficile argomento del fine vita, esplorando le scelte e le responsabilità di un uomo alle soglie della fine della sua carriera e della propria vita. Un’opera che invita a riflettere su un tema ancora molto dibattuto nel nostro Paese.

L'ultimo film di Paolo Sorrentino, in sala in anteprima nelle feste di Natale, accantona le atmosfere dell'opera precedente per calare Toni Servillo nei panni di un presidente della Repubblica chiamato a decidere, sul tramonto della propria esistenza e della propria carriera, sul tabù per eccellenza: una legge sul fine vita. Che un film possa riuscire nel miracolo di portare nel dibattito pubblico un tema che facciamo di tutto per non toccare?.

La Grazia, il nuovo film di Sorrentino apre in concorso la Mostra di Venezia - Nella disfida tra Cannes e Venezia per il talento italiano di Paolo Sorrentino, la Mostra segna un punto: il nuovo film del regista premio Oscar, La Grazia, aprirà in prima mondiale in concorso il 27 ... ansa.it

Paolo Sorrentino: Mubi distribuirà il suo nuovo film La Grazia nel mondo, riprese in primavera - Dopo aver distribuito la rivelazione The Substance, lo streamer si è aggiudicato i diritti di distribuzione internazionale del nuovo film di Paolo Sorrentino, il ... movieplayer.it

La grazia di Paolo Sorrentino è un film sulla verità: quella percepita, quella cercata, quella sconosciuta e quella negata. Ma è anche un film che parla di amore, di ossessione e di leggerezza. Il protagonista, Mariano De Santis, interpretato da Toni Servillo, è il facebook

