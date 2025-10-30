Lite stradale rischia di trasformarsi in tragedia | automobilista minaccia il ' rivale' con un martello

Casertanews.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di tensione ieri mattina nei pressi della sede comunale di San Nicola la Strada, dove una lite tra due automobilisti ha paralizzato per diversi minuti la circolazione. Secondo le prime informazioni, la discussione sarebbe scoppiata per motivi legati alla viabilità, ma le cause esatte. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Omicidio di Edoardo Sarchi in Albania, svolta nell'inchiesta: ucciso per una lite stradale per gli abbaglianti, un ricercato - C'è una svolta nell'omicidio di Edoardo Sarchi, l'imprenditore italiano ucciso venerdì notte in Albania, nei pressi di Argirocastro. Riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Lite Stradale Rischia Trasformarsi